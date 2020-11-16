|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
|Прокуратура Армении призвала воздержаться от попыток вовлечения правоохранительной системы в политические процессы
|Никол Пашинян: Все политические силы страны должны осудить насилие
|Пашинян: Мы сделали выбор в пользу войны, но наш выбор, увы, не увенчался успехом
|У здания Министерства обороны Армении собрались родители солдат, пропавших без вести
|В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
|Премьер-министр: Сегодня откроется коридор в Арцах через Лачин, который будет действовать без перебоев
|Премьер-министр Армении не намерен подавать в отставку
|В ходе войны в Нагорном Карабахе премьер-министр РА находился почти в ежедневном контакте с президентом России
|Артак Давтян покинул должность главы ВПК Армении
|Никол Пашинян в парламенте выразил сожаление, что на встречу не явились представители оппозиции
|Вице-премьер Армении проводит закрытую встречу с представителями фракции "Мой шаг"
|ППА сообщила о повестке возможной встречи с Николом Пашиняном
|Премьер-министр РА: Войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши
|Тегеран: Северо-западные границы Ирана не изменились
|В ходе военных действий в Арцахе погибло 46 сотрудников СНБ Армении, 191 получили ранения
|Армения в гостях обыграла Грузию в матче Лиги Наций УЕФА
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Премьер: Ведется работа по выяснению судьбы нескольких сот пропавших без вести солдат
|В Турции задумались над отправкой военных в Азербайджан
|Никол Пашинян: Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть со всей остротой положен в основу переговорного процесса
|Президент Армении выступит с посланием к народу
|Араик Арутюнян выразил обеспокоенность в связи с политическими процессами в Армении
|В Минобороны Армении рассказали, когда пойдут в отпуск военнослужащие, принимавшие участие в войне
|Армения и ОАЭ определили основные направления развития сотрудничества
|Суд принял решение не арестовывать Ваграма Багдасаряна
|Премьер: С мая 2018 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преодолел точку невозврата
|Несколько депутатов "Мой шаг" заявили о намерении покинуть фракцию и сложить мандат
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 117 886 человек
|Никол Пашинян: Общественность Армении по известным причинам сегодня находится в напряженном состоянии
|Омбудсмен Армении призвал государственных лиц воздержаться от заявлений, разжигающих ненависть в обществе
|Минобороны РФ: В Армению прибыло еще 18 самолетов Ил-76 ВКС России с миротворцами
|Посол США: Политическому насилию и террору не место в демократическом обществе
|Мнение: Возвращающиеся и опаленные войной и предательством высшего политруководства Армении воины придут в политику, но не через гражданскую войну
|Пашинян солдатам: Жду вас в Ереване
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ход выполнения договоренностей по Карабаху
|МИД Армении строго осудил факт осквернения собора Святого Казанчецоц в Шуши
|Суд освободил главу партии «Родина» Артура Ванецяна из-под стражи
|Эдуард Шармазанов: Все уголовные дела в отношении представителей оппозиции сфабрикованы
|Левон Тер-Петросян призвал армянский народ избавиться от комплексов прошлого и двигаться вперед
|Глава ВСС обратился к судьям: Ни власть, ни оппозиция не имеют права вмешиваться в деятельность судебной системы
|Генпрокуратура Армении: Суд признал задержание Ашота Минасяна обоснованным
|Митинг оппозиции состоится 16 ноября в 17:00
|Гаджиев: Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября
|Минобороны Армении продолжает опровергать компрометирующие ведомство утверждения, тиражируемые в СМИ
|Защита: Глава партии "Адеквад" Артур Даниелян на свободе
|Степанян: На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск состоялся обмен телами военнослужащих
|Наира Зограбян: ППА обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии
|Пресс-секретарь президента Арцаха заступился за супругу премьера Армении
|Грузия сегодня сыграет с Арменией в Лиге Наций УЕФА
|СНБ Армении предъявила обвинение герою карабахской войны Ашоту Минасяну
|Минобороны Турции: Не допустим каких-либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне карабахского конфликта
|В Минобороны Армении назвали наглой ложью циркулирующую в интернете информацию о продаже вооружения в Турцию
|В Армении выявлено 1482 новых случая заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха рассказал баронессе Кокс о военных преступлениях Азербайджана
|Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере
|МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством
|Иран нанес удар по позициям боевиков в Азербайджане
|Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши
|Читать больше
АрмИнфо. В Минобороны Армении разъяснили процедуру предоставления отпуска военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.
Так, согласно пресс-секретарю Минобороны РА Шушан Степанян, принимая во внимание многочисленные обращения со стороны военнослужащих и их родителей поэтому вопросы, МО РА заявляет:
"Несмотря на установление режима прекращения огня в рамках трехстороннего соглашения, подразделения Вооруженных cил, со всем личным составом продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Боевые действия больше не ведутся, что позволяет организовать отдых личного состава в постоянных местах дислокации воинских частей, а также организовать лечение в установленном порядке для военнослужащих, имеющих проблемы со здоровьем ", - отметили в оборонном ведомстве.
Вместе с тем Степанян добавила, что Минобороны безоговорочно ценит самоотверженность и героическую борьбу бойцов армянской армии на протяжении всей войны и осознает всю важность поднятого вопроса.
"Уверяем, что после полной стабилизации ситуации будет сделано все для предоставления отпуска военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.
Следует добавить, что в настоящее время ведется активная работа по реализации предусмотренных положениями трехстороннего соглашения шагов, предполагающих территориальные решения, по изменению постоянных мест дислокации ряда воинских частей, по созданию на новом месте необходимой инфраструктуры, включая жилые помещения для личного состава. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки", - подытожила Степанян.
|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
|Прокуратура Армении призвала воздержаться от попыток вовлечения правоохранительной системы в политические процессы
|Никол Пашинян: Все политические силы страны должны осудить насилие
|Пашинян: Мы сделали выбор в пользу войны, но наш выбор, увы, не увенчался успехом
|У здания Министерства обороны Армении собрались родители солдат, пропавших без вести
|В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
|Премьер-министр: Сегодня откроется коридор в Арцах через Лачин, который будет действовать без перебоев
|Премьер-министр Армении не намерен подавать в отставку
|В ходе войны в Нагорном Карабахе премьер-министр РА находился почти в ежедневном контакте с президентом России
|Артак Давтян покинул должность главы ВПК Армении
|Никол Пашинян в парламенте выразил сожаление, что на встречу не явились представители оппозиции
|Вице-премьер Армении проводит закрытую встречу с представителями фракции "Мой шаг"
|ППА сообщила о повестке возможной встречи с Николом Пашиняном
|Премьер-министр РА: Войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши
|Тегеран: Северо-западные границы Ирана не изменились
|В ходе военных действий в Арцахе погибло 46 сотрудников СНБ Армении, 191 получили ранения
|Армения в гостях обыграла Грузию в матче Лиги Наций УЕФА
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Премьер: Ведется работа по выяснению судьбы нескольких сот пропавших без вести солдат
|В Турции задумались над отправкой военных в Азербайджан
|Никол Пашинян: Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть со всей остротой положен в основу переговорного процесса
|Президент Армении выступит с посланием к народу
|Араик Арутюнян выразил обеспокоенность в связи с политическими процессами в Армении
|В Минобороны Армении рассказали, когда пойдут в отпуск военнослужащие, принимавшие участие в войне
|Армения и ОАЭ определили основные направления развития сотрудничества
|Суд принял решение не арестовывать Ваграма Багдасаряна
|Премьер: С мая 2018 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преодолел точку невозврата
|Несколько депутатов "Мой шаг" заявили о намерении покинуть фракцию и сложить мандат
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 117 886 человек
|Никол Пашинян: Общественность Армении по известным причинам сегодня находится в напряженном состоянии
|Омбудсмен Армении призвал государственных лиц воздержаться от заявлений, разжигающих ненависть в обществе
|Минобороны РФ: В Армению прибыло еще 18 самолетов Ил-76 ВКС России с миротворцами
|Посол США: Политическому насилию и террору не место в демократическом обществе
|Мнение: Возвращающиеся и опаленные войной и предательством высшего политруководства Армении воины придут в политику, но не через гражданскую войну
|Пашинян солдатам: Жду вас в Ереване
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ход выполнения договоренностей по Карабаху
|МИД Армении строго осудил факт осквернения собора Святого Казанчецоц в Шуши
|Суд освободил главу партии «Родина» Артура Ванецяна из-под стражи
|Эдуард Шармазанов: Все уголовные дела в отношении представителей оппозиции сфабрикованы
|Левон Тер-Петросян призвал армянский народ избавиться от комплексов прошлого и двигаться вперед
|Глава ВСС обратился к судьям: Ни власть, ни оппозиция не имеют права вмешиваться в деятельность судебной системы
|Генпрокуратура Армении: Суд признал задержание Ашота Минасяна обоснованным
|Митинг оппозиции состоится 16 ноября в 17:00
|Гаджиев: Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября
|Минобороны Армении продолжает опровергать компрометирующие ведомство утверждения, тиражируемые в СМИ
|Защита: Глава партии "Адеквад" Артур Даниелян на свободе
|Степанян: На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск состоялся обмен телами военнослужащих
|Наира Зограбян: ППА обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии
|Пресс-секретарь президента Арцаха заступился за супругу премьера Армении
|Грузия сегодня сыграет с Арменией в Лиге Наций УЕФА
|СНБ Армении предъявила обвинение герою карабахской войны Ашоту Минасяну
|Минобороны Турции: Не допустим каких-либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне карабахского конфликта
|В Минобороны Армении назвали наглой ложью циркулирующую в интернете информацию о продаже вооружения в Турцию
|В Армении выявлено 1482 новых случая заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха рассказал баронессе Кокс о военных преступлениях Азербайджана
|Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере
|МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством
|Иран нанес удар по позициям боевиков в Азербайджане
|Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши
|Читать больше
|Стратегические заложники России
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
|Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю Азию
|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
|Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский формат
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности