Понедельник, 16 Ноября 2020 12:51

АрмИнфо. В Минобороны Армении разъяснили процедуру предоставления отпуска военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Так, согласно пресс-секретарю Минобороны РА Шушан Степанян, принимая во внимание многочисленные обращения со стороны военнослужащих и их родителей поэтому вопросы, МО РА заявляет:

"Несмотря на установление режима прекращения огня в рамках трехстороннего соглашения, подразделения Вооруженных cил, со всем личным составом продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Боевые действия больше не ведутся, что позволяет организовать отдых личного состава в постоянных местах дислокации воинских частей, а также организовать лечение в установленном порядке для военнослужащих, имеющих проблемы со здоровьем ", - отметили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем Степанян добавила, что Минобороны безоговорочно ценит самоотверженность и героическую борьбу бойцов армянской армии на протяжении всей войны и осознает всю важность поднятого вопроса.

"Уверяем, что после полной стабилизации ситуации будет сделано все для предоставления отпуска военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Следует добавить, что в настоящее время ведется активная работа по реализации предусмотренных положениями трехстороннего соглашения шагов, предполагающих территориальные решения, по изменению постоянных мест дислокации ряда воинских частей, по созданию на новом месте необходимой инфраструктуры, включая жилые помещения для личного состава. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки", - подытожила Степанян.