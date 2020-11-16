Понедельник, 16 Ноября 2020 12:50

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян обсудили вопросы, касающиеся развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Об этом стало известно по итогам краткосрочного рабочего визита президента Армении Армена Саркисяна в ОАЭ.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата президента РА, в качестве основных направлений развития сотрудничества, собеседники придали особую важность экономике и инвестициям. В ходе встречи глава государства выразил благодарность Мохаммеду бин Зайд аль-Нахайяну за готовность продолжать развитие взаимодействия между двумя странами на всех уровнях, а также за оказанное содействие Армении в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В свою очередь наследный принц Абу-Даби выразил поддержку перемирию, установленному между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду, что она будет способствовать региональной стабильности и безопасности.

Собеседники обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Отметим, что по данным Статкомитета РА, в январе-сентябре 2020 года, внешнеторговый оборот между РА и ОАЭ составил $93.4млн. с годовым ростом на 14,5%. При этом экcпорт возрос почти в 2 раза до $81 млн., при спаде импорта на 68,9% до $12.4 млн.