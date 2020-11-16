Понедельник, 16 Ноября 2020 12:50

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение не арестовывать бывшего главу парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграма Багдасаряна. Об этом сообщил адвокат Багдасаряна Ваагн Гаспарян.

Адвокат заметил, что суд рассматривал два ходатайства о неправомерности задержания Багдасаряна, и ходатайство стороны обвинения о необходимости задержания последнего. Суд постановил удовлетворить первое ходатайство.

Отметим, что Багдасарян был задержан 14 ноября после участия в митинге оппозиции, которая выступает за отставку Пашиняна. Бывшему депутату предъявлено обвинение по статьями 35-300 УК РА (Узурпация власти), 35-305 УК РА (Подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля) и 235 УК РА (Хранение незаконного оружия, боеприпасов) УК РА.

В ходе обыска в доме Багдасаряна было обнаружено оружие, которое, по его версии, он получил в подарок на день рождения. Несмотря на то, что у Багдасаряна были все соответствующие документы, его задержали.