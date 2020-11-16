Понедельник, 16 Ноября 2020 12:40

АрмИнфо.С мая 2018 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преодолел точку невозврата. Об этом 16 ноября на онлайн пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, с 2018 года, по сути, переговоры вошли в этап, когда речь шла о возврате территорий в обмен на ни что. Сегодня, как заметил премьер, многие представители бывшей правящей в стране Республиканской партии демонстрируют свои записи от 2018 года, в которых отмечают, что вокруг переговоров по Нагорному Карабаху будут сложности, вплоть до возврата территорий и т.д. "Здесь мы имеем дело с тремя вариантами. Либо они оказались пророками, либо правительство Армении и я лично действительно стали предателями, которые специально в целях предательства пришли к власти для создания проблем для Арцаха. Но есть еще и третий вариант, согласно которому эти люди уже в то время знали о том, на каком этапе остался переговорный процесс, и к каким неизбежным результатам он приведет", - сказал глава армянского правительства.

Премьер добавил, что политика правительства РА заключалась в попытках выразить несогласие со всем этим, изменить логику переговорного процесса. "К сожалению, сегодня приходится констатировать, что нам это не удалось, поскольку перед войной оказались в ситуации, при которой, согласно международному консенсусу, территории подлежали возврату Азербайджану без каких-либо предусловий", - отметил Никол Пашинян, добавив, что последующая политика была направлена на изменение этой логики. Но, возможно, имевшиеся у армянской стороны возможности не были правильно оценены. Тем не менее, по словам премьер-министра, это не означало, что Армения должна была примириться с международным консенсусом. "Я, например, не мог примириться и пытался всеми силами повысить сопротивляемость этим процессам, чтобы за 2 года боеспособность вооруженных сил была повышена, как и существенно повышена оснащенность армии", - сказал глава правительства.

Он выразил несогласие с мнением о том, что 9 ноября был подписан документ, который можно было подписать ранее, до боевых действий. "То есть, нас обвиняют в том, что мы сдали территории, и в том, что не сдали. Между тем, наши вооруженные силы воевали и сопротивлялись столько времени, сколько эта политика имела боевой и стратегический смысл", - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что "нас обвиняют в наличии жертв, и в том, что во избежание новых жертв пошли на заключение документа". Между тем, власти пошли на этот шаг, чтобы избежать окружения 25-тысячной группировки войск. "Вся ответственность за всю эту ситуацию, конечно, и в первую очередь, лежит на мне, но для несения всей полноты ответственности, считаю, необходимым подробно представить общественности все обстоятельства", - сказал глава армянского правительства.