Понедельник, 16 Ноября 2020 11:35

АрмИнфо.Общественность Армении по известным причинам сегодня находится в напряженном состоянии. Об этом 16 ноября на онлайн пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя свою вчерашнюю запись в Facebook.

Напомним, что в социальной сети Никол Пашинян обратился к армянским солдатам, написав, что просмотрел десятки видеоматериалов с передовой. "Меня поразила ваша проницательность. Парни, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами. Горд вами", - подчеркнул Пашинян.

В ходе пресс-конференции глава армянского правительства подчеркнул, что эта запись показала, как в этой напряженной ситуации используются механизмы манипуляций. После 9 ноября, продолжил премьер- министр, военные и добровольцы записывают видеоматериалы, публикуя их в сети, в которых выражают поддержку правительству Армении, давая оценки и анализ. Причем, зачастую дается глубокий анализ, в которых представлена та ситуация, которая сложилась перед глазами парней.

Прокомментировал Никол Пашинян и фразу "жду вас в Ереване", которая, по словам Никола Пашиняна, дала основание многим расценить ее как

призыв к гражданской войне и столкновениям. "Между тем, если наши соотечественники внимательны, и в социальной сети это видно, что многие из этих военнослужащих, демобилизуются, и возвращаются в свои семьи. И многие из этих людей, группы лиц, даже военные отряды направляют мне сообщения о своем желании встретиться со мной, и я посчитал необходимым публично отреагировать о своем намерении организовать такую встречу", - сказал Никол Пашинян.

Что касается фразы "окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами", то, как заметил Никол Пашинян, с учетом того, что даже

официальные структуры стали использовать ее в своих заявлениях, необходимо раскрыть скобки. Речь, в частности, идет о том, что после встречи будут развеяны слухи о том, что военно-политическое руководство страны пошло на измену и т.д. и т.п. "Кто, как не находящийся на передовой солдат, знает ответ на этот вопрос", - отметил глава правительства, добавив, что для него очень важно провести эту встречу, услышать его оценки. Он подчеркнул, что никто с передовой не возвращается домой и, в частности, в Ереван, будучи вооруженным. Никол Пашинян отметил, что имеются пропускные пункты, на которых правоохранительные органы, военная полиция препровождает эти группы лиц в воинские части, где они свое оружие в установленном порядке сдают это оружие. "Вчера по этому поводу я провел разговор с начальником военной полиции, в ходе которого поставлена задача исключения любой возможности возвращения военнослужащих и добровольцев, будучи вооруженными", - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что эта запись может интерпретироваться по-разному. Премьер-министр подчеркнул, что вызывает озабоченность звучащие жесткие заявления. И в этом вопросе возникает вопрос, что является основанием для этих заявлений. ""Все увидели, что произошло в Ереване в ночь с 9 на 10 ноября, когда нападению подверглось здание правительства, где был настоящий разгром, здание парламента и дача в Конде. Обращаю внимание на тот факт, что это насилие не было осуждено со стороны политических сил. Даже Защитник прав человека Армении не осудил эти нападения, что является очень важным обстоятельством", - сказал Никол Пашинян, добавив, что на этом фоне обращает на себя внимание заявления, звучащие со стороны военнослужащих, находящихся на передовой. Этих парней необходимо выслушать.

Премьер-министр подчеркнул важность исключения ненависти, гражданского противостояния и гражданской войны. В этой ситуации, и полиция, и Служба национальной безопасности обладают достаточным потенциалом для предотвращения подобного развития событий. В период беспорядков в ночь с 9 на 10 ноября большая часть правоохранителей находилась на передовой, и по этой причине не смогла противодействовать этим беспорядкам. В Ереване, по словам главы правительства, имелось ограниченное количество сил правопорядка. "В нынешней ситуации заявления о якобы призыве премьер- министра к гражданской войне, звучат, по меньшей мере, странно. Как вы себе представляете, глава правительства призывает к гражданской войне? Нельзя прибегать к таким манипуляциям", - заявил Никол Пашинян.