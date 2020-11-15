Воскресенье, 15 Ноября 2020 22:58

АрмИнфо.МИД Армении выступил с заявлением, в котором строго осудил факт осквернения собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.

Так, в заявлении МИД РА, в частности, говорится: «Спустя несколько дней после вступления в силу прекращения огня весь мир вновь становится свидетелем проявлений нетерпимого и расистского отношения Азербайджана к армянскому народу и армянскому духовному, историко-культурному наследию. В азербайджанских СМИ муссируются многочисленные видеозаписи и фотографии зверств в отношении мирного населения, осквернения и умышленного уничтожения хачкаров, религиозных объектов, памятников.

В этой связи особенно возмутительным является умышленное осквернение собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, ставшего целью азербайджанского варварства.

Атмосфера армянофобии в Азербайджане и действия, направленные на полное уничтожение любых следов армянского присутствия на территории Арцаха, являются очевидным нарушением международного права, противоречат общечеловеческим ценностям и должны быть подвержены строжайшим осуждениям.

Строжайшим образом осуждая это варварство по отношению к цивилизационному наследию человечества, мы, в сотрудничестве с соответствующими международными кругами, продолжим предпринимать практические шаги с целью привлечения к ответственности лиц, совершивших данный акт, и полного предотвращения подобных действий».