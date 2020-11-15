Воскресенье, 15 Ноября 2020 20:35

АрмИнфо. Республиканская партия Армении продолжит добиваться отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. Об этом в беседе с журналистами в резиденции суда Шенгавит заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Отметим, что сейчас в суде рассматривается вопрос о правомерности ареста главы партии «Родина» Артура Ванецяна.

Шармазанов подчеркнул, что все уголовные дела в отношении представителей оппозиции являются сфабрикованными. Пресс-секретарь РПА также сообщил, что все заявления представителей партии делаются с учетом мнения ее главы, третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

“Несколько раз Пашиняну предлагались гораздо более выгодные для армянской стороны условия, связанные с размещение миротворцев, но премьер-министр отверг их, а следствием этого стала текущая ситуация в стране. В начале войны Турция и Азербайджан даже мечтать не могли о том, что города Гадрут и Шуши войдут в состав АР”, - подчеркнул Шармазанов, добавив, что человек, не способный обеспечить безопасность армянского народа должен уйти в отставку.

Стоит также отметить, что в столичный суд подано ходатайство об аресте бывшего депутата от Республиканской партии Ваграма Багдасаряна, который накануне был задержан.

“Если участие в митингах или их организация - это узурпация власти, подготовка к убийству государственного чиновника, мне нечего сказать. Подготовка предполагает действия конкретного человека, нам непонятно, что сделал Багдасарян. В качестве доказательств его вины предъявлено кое-как склеенные обрывки телефонных разговоров”, - рассказал журналистам адвокат Багдасаряна Ваагн Гаспарян.

Как сообщила защита, Багдасарян был задержан за приобретение и хранение оружия. “В доме Багдасаряна был произведен обыск. В его доме было найдено оружие, которое он получил в подарок на день рождения, оно было законным, но его задержали. На данный момент эта часть обвинений снята”, - подчеркнул Гаспарян, добавив, что задержание Багдасаряна, мягко говоря, незаконно.

Адвокат сообщил, что, поскольку в суд было подано ходатайство об аресте, заседание перенесено на 18:30.