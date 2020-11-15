Воскресенье, 15 Ноября 2020 20:34

АрмИнфо. Многие государства и народы по всему миру по разным причинам сталкивались с катастрофами. Об этом в своем заявлении отметил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, передает издание ilur.am.

Тер-Петросян заметил, что например армяне и евреи подвергались геноциду, а Германия и Япония после поражения во Второй мировой войне были практически полностью уничтожены. “Такие могущественные империи как Османская, Российская и Великобританская утратили свое могущество и распались. Каждая из этих трагедий уникальна.

Однако, почти все государства, пережившие подобную трагедию, сделали выводы и стали укреплять свои позиции. Они не только смогли избавиться от исторических комплексов, но и возродились, войдя в число самых процветающих стран. Мы должны последовать их примеру, а не горевать и не жаловаться на справедливость. До тех пор, пока мы не сможем побороть психологию жертвы и не избавимся от комплексов прошлого, мы не станем современными и жизнеспособными. Мы должны преодолеть эту психологию и укрепить Армению”, - подчеркнул первый президент Армении.