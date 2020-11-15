Воскресенье, 15 Ноября 2020 20:33

АрмИнфо.Глава Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян обратился к судьям страны. Об этом сообщает Официальный сайт судебной системы РА court.am.

Вардазарян в обращении отметил, что сейчас Армения и Арцах столкнулись с рядом важных политических реалий, которая возникла в результате войны развернутой турецко- азербайджанским террористическим тандемом против НКР.

“В результате сложилась весьма сложная ситуация и ряд проблем, для преодоления которых нам требуется проявить государственный подход. Сейчас, в этот исторический момент мы должны проявить свой высокий профессионализм и продемонстрировать преданность родине. Именно сейчас мы должны ответить на главный вопрос кто мы? Есть ли в нашей стране независимая судебная система или нет. Мы должны дать ответ на вопрос, являемся ли мы скулящими под дверью судьями или профессионалами”, - подчеркнул Вардазарян.

Глава ВСС отметил, что он поклялся перед народом Армении выполнять свои судебные обязанности честно, руководствуясь Конституцией и законами страны.

“Дорогие коллеги, при выполнении возложенной на вас миссии вы должны руководствовать Конституцией и законами, осуществлять правосудие в стране с высокой степенью ответственности. Мы обязаны соблюдать свою клятву, которую мы дали народу и делать свое дело, не поддаваясь политическому давлению и влиянию. Помните, никто из власти или оппозиции не имеет права вмешиваться в нашу деятельность. Любое подобное вмешательство должно встретить резкое сопротивление, в том числе и с моей стороны. Все подобные случаи будут расследоваться”, - заключил Вардазарян.