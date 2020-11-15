Воскресенье, 15 Ноября 2020 18:17

АрмИнфоСуд принял решение признать задержание героя карабахской войны, главы добровольческого отряда “Сисак” Ашота Минасяна обоснованным.

Об этом в беседе с коррреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Она подчеркнула, что Минасян пока останется под стражей.

Отметим, что 14 ноября Минасян был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35-300 УК РА (Узурпация власти), 35-305 УК РА (Подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля) и 235 УК РА (Хранение незаконного оружия, боеприпасов) УК РА.