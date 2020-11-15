Воскресенье, 15 Ноября 2020 18:16

АрмИнфо.Митинг 17 оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна переносится на 16 ноября.

Об этом говорится в заявлении распространенном политсоветом партий. В заявлении отмечается, что опозиция проведет митинг на площади Свободы в 17:00, будет представлена оценка текущей ситуации и дорожная карта дальнейших действий.

Отметим, что на данный момент многие представители оппозиции находятся возле зданий судов в различных столичных административных районах, где рассматривается вопрос правомерности ареста командира добровольческого отряда "Сисак" Ашота Минасяна и бывшего руководителя СНБ Армении, главы партии "Родина" Артура Ванецяна.