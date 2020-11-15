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АрмИнфо. По просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы армяне покинули Кельбаджар (Карвачар). Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он напомнил, что согласно совместному заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, до 15 ноября должны быть "освобождены Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, до 1 декабря - Лачинский район".
Гаджиев сказал, что по просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы они покинули Кельбаджар. "Вчера состоялись обсуждения президентов Азербайджана и России. Было обращение армянской стороны к Азербайджану посредством России. Армянская сторона попросила продлить этот срок до 25 ноября. Погодные условия ухудшаются, есть только одна дорога в этом направлении - дорога в Варденис, а пропускная способность дороги низкая. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, специальное заявление о продлении срока не подписано Соглашение о выводе армянских вооруженных сил из Агдама и Лачина остается в силе ", - отметил он.
|Генпрокуратура Армении: Суд признал задержание Ашота Минасяна обоснованным
|Митинг оппозиции состоится 16 ноября в 17:00
|Гаджиев: Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября
|Минобороны Армении продолжает опровергать компрометирующие ведомство утверждения, тиражируемые в СМИ
|Защита: Глава партии <Адеквад> Артур Даниелян на свободе
|Степанян: На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск состоялся обмен телами военнослужащих
|Наира Зограбян: ППА обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии
|Пресс-секретарь президента Арцаха заступился за супругу премьера Армении
|Грузия сегодня сыграет с Арменией в Лиге Наций УЕФА
|СНБ Армении предъявила обвинение герою карабахской войны Ашоту Минасяну
|Минобороны Турции: Не допустим каких-либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне карабахского конфликта
|В Минобороны Армении назвали наглой ложью циркулирующую в интернете информацию о продаже вооружения в Турцию
|В Армении выявлено 1482 новых случая заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха рассказал баронессе Кокс о военных преступлениях Азербайджана
|Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере
|МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством
|Иран нанес удар по позициям боевиков в Азербайджане
|Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши
|Подробности о покушении на Пашиняна - СНБ Армении
|Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном соблюдение перемирия в Карабахе
|В Карабахе восстанавливается система связи
|На совещании у премьера Армении обсуждены вопросы, связанные с конфискацией незаконно нажитого имущества
|В центре столицы Армении началось шествие в память о погибших военнослужащих и добровольцах
|Адвокат: Лидер партии "Родина" задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна
|Автодорога Карвачар-Варденис не закроется после 15 ноября
|Командующий: Российские военные завершат развертывание наблюдательных постов в Карабахе 14 ноября
|Путин наградил членов экипажа сбитого в Армении Ми-24 орденом Мужества
|Премьер провел совещание по Карабаху с военно-дипломатическим корпусом Армении
|Командующий: В Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела
|Министр: Временно перемещенным из Карабаха в Армению лицам будет оказана единовременная финансовая помощь
|РПЦ призвала возобновить диалог религиозных лидеров по Карабаху
|МО РА: Процесс идентификации тел жертв боевых действий продолжается с использованием всех возможных современных средств
|Оппозиция представила программу действий для выхода из сложившейся ситуации
|Пресс-секретарь Минздрава Микаелу Минасяну: Получение политических дивидендов за счет спекуляции ложной информацией на столь болезненную тему является поступком за гранью морали
|Премьер: Одним из важных направлений нашей деятельности должен стать вопрос социальных гарантий семьям погибших военнослужащих
|Военные России и Турции завершили технические переговоры
|Президент Армении: Каждый армянин диаспоры должен думать об этой стране, как о своей
|Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
|Баронесса Керолайн Кокс почтила память жертв геноцида армян 1915 года
|Из Еревана в Степанакерт вернулась первая группа граждан
|EAFJD отвергает заявление о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
|Экс-советник президента Арцаха: Чтобы полностью не потерять Арцах, армянин должен жить в Арцахе, однако для этого нужно действовать очень быстро
|МИД РФ призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха
|Боевики из Азербайджана пытались проникнуть в Иран
|Авиакомпания "Победа" возобновляет полеты в Армению
|Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении Азербайджана и Турции
|Умер Армен Джигарханян
|Омбудсмен Арцаха сообщил о начале процесса обмена телами военнослужащих
|За истекшие сутки в Армении зарегистрировано 1472 новых случаев заболеваемости COVID-19
|МИД ИРИ: Транзитные маршруты Ирана в Армению и Азербайджан не изменятся
|Глава МИД Армении и генсек ООН обсудили ситуацию в Карабахе
|Никол Пашинян: Позиция РФ к Арцаху не изменилась с моим приходом к власти
|Премьер-министр: В этой войне победило два фактора – мобильные группы и БПЛА
|Пашинян: По всем возможным сценариям прекращения войны – Шуши должен был быть сдан без боя
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|Группа неизвестных граждан нарушила работу одного из филиалов СК <Инго Армения>
|Армения призывает Азербайджан выполнить свои обязательства по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
|ЕС продолжит оказывать содействие формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Путин: Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв в Карабахе превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000
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