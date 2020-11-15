Воскресенье, 15 Ноября 2020 16:09

АрмИнфо. По просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы армяне покинули Кельбаджар (Карвачар). Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что согласно совместному заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, до 15 ноября должны быть "освобождены Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, до 1 декабря - Лачинский район".

Гаджиев сказал, что по просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы они покинули Кельбаджар. "Вчера состоялись обсуждения президентов Азербайджана и России. Было обращение армянской стороны к Азербайджану посредством России. Армянская сторона попросила продлить этот срок до 25 ноября. Погодные условия ухудшаются, есть только одна дорога в этом направлении - дорога в Варденис, а пропускная способность дороги низкая. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, специальное заявление о продлении срока не подписано Соглашение о выводе армянских вооруженных сил из Агдама и Лачина остается в силе ", - отметил он.