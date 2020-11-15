Воскресенье, 15 Ноября 2020 16:08

АрмИнфо.В Минобороны Армении выступили с опровержением тиражируемых в социальных сетях утверждений в адрес оборонного ведомства. В Минобороны РА назвали эти утверждения очевидно ложными и скорее всего направляемыми с целью бросить тень на репутацию оборонного ведомства страны.

Так, пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук написала, что не вдаваясь в подробности целей развернутой информационной кампании и выбор используемых инструментов, поскольку это входит в полномочия правоохранительных органов, они всё же считаю необходимым отреагировать на ряд положений, представленных в этих публикациях:

"Во-первых, информация о то, что Министерство обороны Армении через частную компанию продавало оружие и боеприпасы в Турцию, откуда они попали в руки протурецких террористов в Сирии - явная наглая ложь. Минобороны Армении, никогда и ни по каким каналам не продавало

Турецкой Республике какое-либо оружие или боеприпасы. Большинство документов, упомянутых в публикации, интерпретируются искаженно, и именно на этом искажении была построена представленная дезинформация.

Кстати, принимая во внимание факт утечки официальных документов госведомства, очень примечательным становится то обстоятельство, что в 2018 году указанные документы были изъяты СНБ РА для изучения.

Во-вторых, утверждается, что по неизвестным причинам Министерство обороны Армении представило ссуду в размере $ 3,5 млн частной компании, глава которой поддерживает дружеские отношения с министром обороны Давидом Тонояном.

Это явная и наглая ложь. Минобороны предоставило компании кредит для обеспечения бесперебойных поставок оружия в Армению из третьей страны. Более того, на момент предоставления кредита компания уже поставила часть заказанного вооружения, стоимость которого превышала размер предоставленного кредита. Общая сумма сделки во много раз превысила сумму указанного кредита.

В-третьих, утверждается, что в начале войны некоторые частные лица предлагали Министерству обороны купить бронежилеты в Российской Федерации за 300 долл. США, но МО отклонило это предложение, а затем через другую частную компанию закупило такие же бронежилеты, по стоимости в более 1000 долларов.

Это явная наглая ложь. Министерство обороны Армении в соответствии с соответствующими соглашениями, подписанными между Республикой Армения и Российской Федерацией, приобретает оружие, боеприпасы и вооружение российского производства по внутри российским ценам, то есть по ценам, предусмотренным для их армии.

Поэтому, даже теоретически исключается ситуация, когда человек или организация могут предложить Минобороны РА оружие, боеприпасы или вооружение российского производства, стоимость которых будет ниже предложенной государством. В данном конкретном случае, упомянутый бронежилеты, были приобретены в очень ограниченном количестве через те же государственные структуры Российской Федерации исключительно для специальных подразделений для выполнения сложных боевых задач. Более того, перед приобретением, их качественные характеристики были проверены профессиональной комиссией Минобороны, которая по результатам тщательной экспертизы дала положительную оценку (имеется протокол комиссии), после чего сделка была проведена.

В-четвертых, сообщается, что во время войны, начавшейся 27 сентября, министр обороны Давид Тоноян якобы находился на Мальдивах, для участия в праздновании дня рождения одного из своих родственников.

Явная наглая ложь. Накануне начала войны Давид Тоноян находился в Казахстане для участия в многонациональных учениях <Кавказ-2020>. Как только началась война, министр обороны вернулся в Армению, однако из-за ограничений обусловленных коронавирусом был вынужден возвращаться домой через территорию третьей страны, в частности Болгарии. Правдивость этого факта можно легко уточнить посредством соответствующих запросов".

Вместе с тем Степанян подчеркнула, что Министерство обороны Армении решительно осуждает распространение этих и других подобных фальсификаций с очевидной направленностью, расценивая это в качестве преступной деятельности, направленной на подрыв основ безопасности страны.

В МО РА требует СМИ, распространившие эту дезинформацию, опубликовать соответствующие опровержения и ожидают, что соответствующие правоохранительные органы незамедлительно отреагируют, чтобы выявить виновных в утечках, организаторов и распространителей информационной кампании, выяснить их мотивы и инициировать соответствующие судебные разбирательства.

Ранее, в интернете была растиражирована информация о том, что министр обороны Армении Давид Тоноян и заместитель руководителя оборонного ведомства Макар Гамбарян, а также давний друг министра, широко известный в определенных кругах торговец оружием Давид Галстян (Патрон Давид) занимались продажей вооружения в Турцию для протурецких террористов в Сирии. К информации также были приложены скриншорты документов о продаже вооружения, с подписями главы оборонного ведомства.