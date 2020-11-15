Воскресенье, 15 Ноября 2020 15:57

АрмИнфо.Суд принял решение освободить из-под стражи главу партии <Адеквад> Артура Даниеляна. Об этом сообщил адвокат Даниеляна Тигран Атанесян.

Отметим, что накануне вечером Даниелян был подвергнут приводу, а после заключен под стражу. Причиной для его задержания стал один из его прямых эфиров, в соцсети Фейсбук.

Как ранее сообщал Атанесян, Даниеляну было предъявлено обвинение по статье 226.2 (Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды - Ред) УК РА. "В Армении, возможно, за это могут быть осуждены все мужчины, и даже женщины. Арест за данную статью запрещен",- подчеркнул Атанесян.