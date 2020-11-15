Воскресенье, 15 Ноября 2020 14:59

АрмИнфо. На линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она подчеркнула, что накануне до позднего вечера при участии представителей российского миротворческого контингента и МККК, на участках, где проходили боевые действия, продолжились поиски военнослужащих и гражданских лиц, участвовавших в боевых действиях и судьба которых неизвестна, а также вывоз и обмен телами убитых военнослужащих.

Степанян также проинформировала, что сегодня утром поисковые работы при участии представителей Министерства обороны РА, Российских миротворческих войск, МККК, Армии обороны Арцаха и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР были возобновлены, в том числе на более обширной географической территории.

По инициативе МККК началась подготовка дополнительных профессиональных групп для проведения в ближайшие дни более объемной работы в районах боевых действий.