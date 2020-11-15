Воскресенье, 15 Ноября 2020 13:49

АрмИнфо.В игре пятого тура во второй группе дивизиона <С> Лиги Наций УЕФА сегодня, 15 ноября, сборная Грузии примет Армению на <Динамо-Арене>. На данный момент в группе лидируют сборные Северной Македонией и Грузии, имеющие в своем активе по 6 очков и в случае победы в оставшихся двух матчах (с Арменией и Эстонией) наша команда имеет шанс занять первое место.

Это позволит перейти сборной Грузии в дивизион более высокого ранга <B>. Как сообщает Грузия-онлайн, встреча Грузия-Армения пройдет без зрителей. Матч начнётся 15 ноября в 21:00.