Воскресенье, 15 Ноября 2020 13:43

АрмИнфо В суде общей юрисдикции Еревана рассматривается вопрос правомерности задержания легендарного герою карабахской войны, командира отряда <Сисак> Ашота Минасяна. Об этом сообщил адвокат Минасяна Арам Вардеванян, проинформировав, что сегодня в СНБ его подзащитному было предъявлено обвинение.

<Сотрудники СНБ сделали все возможное, чтобы я не смог принять участие в сегодняшнем заседании. Они надеялись, что заседание отложат. Всем уже очевидно, что это политический процесс>,- подчеркнул Вардеванян, добавив, что следственный орган будет ходатайствовать об аресте Минасяна.

Отметим, что 14 ноября Минасян был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35-300 (Узурпация

власти - Ред.), 35-305 (Подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля - Ред.) и 235 (Хранение незаконного оружия, боеприпасов - Ред.) УК РА.

По аналогичному обвинению 14 ноября был задержан глава партии <Родина>, экс- руководитель СНБ Армении Артур Ванецян.