Воскресенье, 15 Ноября 2020 13:41

АрмИнфо.Турция не допустит каких-либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне нагорно- карабахского конфликта. С таким заявлением в турецком оборонном ведомстве выступили после проведения двухдневных российско-турецких консультаций по вопросу формирования совместного Наблюдательном центре по Карабаху.

Указав на урегулирование технических вопросов по Центру, в оборонном ведомстве Турции подчеркнули, что переговоры с Россией будут продолжены.

"Обсуждены условия реализации договоренностей по прекращению огня в карабахском регионе Азербайджана. Хотелось бы подчеркнуть, что Турция готова к незамедлительной и любой посильной поддержке, в которой будет нуждаться Азербайджан. Анкара внимательно отслеживает процесс возвращения всех земель. Турция не допустит каких- либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне нагорно-карабахского конфликта ", - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции, видимо реагируя на то, что вопрос передачи Карвачара Азербайджану может быть отложен.

Заметим, что делегация РФ в составе 20 человек 13-14 ноября в Анкаре проводила переговоры в МИД и Минобороны Турции по вопросу создания Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху.

Напомним, что согласно трехстороннему соглашению, подписанному премьер-министром Армении, а также президентами Азербайджана и России, 15 ноября Карвачар должен был быть полностью предан Азербайджану.

Однако, советник президента Арцаха Давид Бабаян накануне заявил, что автодорога Карвачар-Варденис не закроется после 15 ноября, как предполагалось на основе совместного соглашения глав Армении, России и Азербайджана. Бабаян пояснил, что продление сроков обусловлено тем, что до 15 ноября невозможно осуществить предусмотренные заявлением действия. Однако он заметил, что не может назвать точные даты, до которых будет действовать дорога через Карвачар.

Вместе с тем, советник президента сообщил, что город Бердзор (Лачин) останется в составе Арцаха, через который будет поддерживаться связь с Арменией. <По истечению трех лет российская сторона построит новую дорогу в обход Шуши, так что между Бердзором и Степанакертом будет прямое сообщение>, - сказал он.