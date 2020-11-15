Воскресенье, 15 Ноября 2020 12:41

АрмИнфо.В Минобороны Армении назвали наглой ложью циркулирующую в интернете информацию о продаже главой армянского оборонного ведомства вооружения в Турцию

Так, пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук отметила, что эта информация наглая ложь и манипуляция, направленная на дискредитацию Министерства обороны.

"Тиражируемые документы, на которых основывается тезис, в основном подложные. Любой журналист, занимающийся расследованиями, может направить запросы, как в соответствующие госструктуры,так и в указанные страны, и убедиться, что всё вымышлено. Скоро будет дано официальное заявление", - подчеркнула Степанян.

Ранее, в интернете была растиражирована информация о том, что министр обороны Армении Давид Тоноян и заместитель руководителя оборонного ведомства Макар Гамбарян, а также давний друг министра, широко известный в определенных кругах торговец оружием Давид Галстян (Патрон Давид) занимались продажей вооружения в Турцию для протурецких террористов в Сирии. К информации также были приложены скриншорты документов о продаже вооружения, с подписями главы оборонного ведомства