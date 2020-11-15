Воскресенье, 15 Ноября 2020 11:35

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства баронессой Кэролайн Кокс, прибывшей в НКР вместе с Защитником прав человека Армении Арманом Татояном.

Как сообщает офис Бегларяна, Омбудсмен представил результаты миссии по установлению фактов, и военные преступления, совершенных Азербайджаном с 27 сентября по 9 ноября. Он отметил, что за время войны Защитник прав человека опубликовал 2 промежуточных отчета о зверствах азербайджанских ВС, 3 закрытых отчета о бесчеловечном обращении с армянскими военнопленными и трупами военнослужащих и 1 отчет о нападении на собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Св. Всеспасителя) в Шуши и 1 отчет о нарушении прав детей, а также совместный отчет с Защитником прав человека Республики Армения о применении химического оружия. Зафиксированных фактов было более чем достаточно, чтобы международные правозащитные организации и международное сообщество в целом предприняли соответствующие шаги, чтобы должным образом осудить преступное поведение Азербайджана.

В свою очередь баронесса Кэролайн Кокс подчеркнула, что на протяжении многих лет она всегда говорила о правах народа Арцаха на международных площадках, а во время войны призывала заинтересованные структуры предпринять практические шаги для защиты прав народа Арцаха. Баронесса подчеркнула, что поддерживает справедливую борьбу народа Арцаха за свои права и свободы, и международное сообщество должно уделять должное внимание существующим потребностям и проблемам.

Отвечая на вопросы гостей, Артак Бегларян коснулся гуманитарной катастрофы в Арцахе, указал направления для международной помощи, которые помогут для выхода из сложившейся сложной ситуации.

После встречи делегация, в сопровождении Омбудсмена, посетила ряд гражданских зданий, разрушенных азербайджанской агрессией.