Суббота, 14 Ноября 2020 23:20

АрмИнфо.Путин констатировал соблюдение прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также подчеркнул важность сохранности христианских храмов в районах, которые перейдут под контроль Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В сообщении говорится, что российский президент обсудил с коллегами практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты в начале этой недели. «Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — отметили в пресс-службе.



В беседе с Алиевым, как отмечает пресс-служба, Путин обратил особое внимание на то, что в районах Нагорного Карабаха, которые в соответствии с договоренностями должны перейти Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. «В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь», — говорится в сообщении.



Азербайджанский лидер, как уточнили в Кремле, проявил понимание по этому вопросу и сказал, что Баку будет действовать именно в таком ключе.



Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Жертвами стали как военнослужащие, так и мирное население. 9 октября в Москве прошли переговоры с представителями конфликтующих сторон, по итогам которых было принято решение прекратить боевые действия. Режим прекращения огня вступил в силу утром 10 октября, однако практически сразу же был нарушен.



В ночь на 10 ноября Пашинян подписал с Алиевым и Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. В условиях говорится, что Армения должна до 20 ноября вернуть Азербайджану Агдамский и Кельбаджарский районы, а до 1 декабря — Лачинский. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев.