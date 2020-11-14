Суббота, 14 Ноября 2020 19:53

АрмИнфо.Аварийно-ремонтные работы по восстановлению системы связи проводятся в настоящее время в Степанакерте и в других районах Карабаха. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР.



"В ходе войны противник обстреливал также систему связи Арцаха. В Степанакерте и других районах в настоящее время проводятся аварийно-ремонтные работы. В сжатые сроки будет возобновлена телефонная связь и интернет", - говорится в сообщении.

Госслужба ЧС Карабаха сообщает также, что проводится работа по восстановлению системы электроснабжения, водоснабжения и подачи газа, которая также пострадала вследствие ракетно-артиллерийских обстрелов.-