Суббота, 14 Ноября 2020 19:25

АрмИнфо. Вопросы, связанные с внедрением института конфискации незаконно нажитого имущества, были обсуждены на совещании, состоявшемся 14 ноября под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, вначале обсуждений глава правительства подчеркнул, что вот уже более двух месяцев в Армении де-юре действует законодательство и система конфискации незаконно нажитого имущества. “Сегодня наша задача понять, как далеко мы пошли в этом вопросе, насколько он готов полноценно функционировать и что предстоит сделать", - сказал Никол Пашинян.

Премьеру было доложено, что управление по делам о конфискации незаконно нажитого имущества при Генеральной прокуратуре изучает находящиеся в производстве уголовные дела, работает над пополнением доказательной базы. Эта работа проводится в сотрудничестве с другими ведомствами.

Премьер-министр РА отметил важность эффективного осуществления процесса конфискации незаконно нажитого имущества, а также последовательного сотрудничества соответствующих государственных органов