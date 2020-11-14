Суббота, 14 Ноября 2020 18:50

АрмИнфо. Экс-глава Службы национальной безопасности и лидер партии "Родина" Артур Ванецян задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Ванецяна Лусине Саакян.



Ранее сегодня правоохранительные органы хотели провести обыск в доме Ванецяна и его родителей. Однако не смогли, так как им не удалось выяснить адрес, и разрешение на обыск они получили по совершенно другому адресу. Затем они пришли в офис фонда "Родина" с обысками, на что, по мнению адвоката, не имели права.

Со слов защитников, только власть, стремящаяся любой ценой заткнуть рты своим оппонентам, могла додуматься до обвинений о подготовке узурпации власти и убийстве Никола Пашиняна. Она считает невозможным комментировать это на правовом языке.

Адвокаты назвали действия властей "позорным преследованием", нацеленным на удержание власти любой ценой и доведение до логического завершения идей предательства и сдачи родины врагу.

Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.