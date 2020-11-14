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АрмИнфо.Автодорога Карвачар-Варденис не закроется после 15 ноября, как предполагалось на основе совместного соглашения глав Армении, России и Азербайджана. Об этом сообщает телеграмм-канал Баграмян 26, ссылаясь на заявление советника президента Республики Арцах Давида Бабаяна.
Согласно источнику, Бабаян пояснил, что продление сроков обусловлено тем, что до 15 ноября невозможно осуществить предусмотренные заявлением действия. Однако он заметил, что не может назвать точные даты, до которых будет действовать дорога через Карвачар.
Вместе с тем, советник президента сообщил, что город Бердзор (Лачин) останется в составе Арцаха, через который будет поддерживаться связь с Арменией. «По истечению трех лет российская сторона построит новую дорогу в обход Шуши, так что между Бердзором и Степанакертом будет прямое сообщение», - сказал он.
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|Премьер провел совещание по Карабаху с военно-дипломатическим корпусом Армении
|Командующий: В Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела
|Министр: Временно перемещенным из Карабаха в Армению лицам будет оказана единовременная финансовая помощь
|РПЦ призвала возобновить диалог религиозных лидеров по Карабаху
|МО РА: Процесс идентификации тел жертв боевых действий продолжается с использованием всех возможных современных средств
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|Баронесса Керолайн Кокс почтила память жертв геноцида армян 1915 года
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|Экс-советник президента Арцаха: Чтобы полностью не потерять Арцах, армянин должен жить в Арцахе, однако для этого нужно действовать очень быстро
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|Авиакомпания "Победа" возобновляет полеты в Армению
|Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении Азербайджана и Турции
|Умер Армен Джигарханян
|Омбудсмен Арцаха сообщил о начале процесса обмена телами военнослужащих
|За истекшие сутки в Армении зарегистрировано 1472 новых случаев заболеваемости COVID-19
|МИД ИРИ: Транзитные маршруты Ирана в Армению и Азербайджан не изменятся
|Глава МИД Армении и генсек ООН обсудили ситуацию в Карабахе
|Никол Пашинян: Позиция РФ к Арцаху не изменилась с моим приходом к власти
|Премьер-министр: В этой войне победило два фактора – мобильные группы и БПЛА
|Пашинян: По всем возможным сценариям прекращения войны – Шуши должен был быть сдан без боя
|Пашинян: Карабхский вопрос не получил окончательного решения
|Премьер-министр: Смена власти в демократической стране возможна только при наличии внутренней стабильности
|Группа неизвестных граждан нарушила работу одного из филиалов СК <Инго Армения>
|Армения призывает Азербайджан выполнить свои обязательства по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
|ЕС продолжит оказывать содействие формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Путин: Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв в Карабахе превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000
|Оппозиция объявила 14 ноября Днем траура и молчания
|Шойгу привлек внимание Путина на возрастающие гуманитарные проблемы в Карабахе
|Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБ по делу о дачи взяток избирателям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шушан Степанян: Состояние Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой
|Путин провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
|Лавров: ООН заинтересованы в развертывании своего присутствия непосредственно в Нагорном Карабахе
|Зампреда КГД из-за проблем здоровья покинул занимаемую должность
|Бортников: Федеральная служба Безопасности на базе пограничного управления ФСБ в Армении развернула пять дополнительных пограничных постов
|Премьер-министр поручил создать рабочую группу для решения проблем граждан Арцаха
|Еще восемь Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
|Полиция Армении призывает граждан сдать незаконно привезенное из Арцаха оружие
|Президент Арцаха встретился с главой миротворческого контингента РФ
|Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию пунктов заявления Путина, Алиева и Пашиняна
|Эдуард Шармазанов: До начала войны ни Алиев, ни Эрдоган и мечтать не могли о Гадруте, Шуши, Талише
|Арман Абовян: Власти Армении должны понести отвественность за свои действия
|Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха
|Состоялась встреча бывших глав Армении и Арцаха
|Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
|Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке "Ехникнер"
|Захарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Только Минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение арцахского вопроса
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