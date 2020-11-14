Суббота, 14 Ноября 2020 17:58

АрмИнфо.Автодорога Карвачар-Варденис не закроется после 15 ноября, как предполагалось на основе совместного соглашения глав Армении, России и Азербайджана. Об этом сообщает телеграмм-канал Баграмян 26, ссылаясь на заявление советника президента Республики Арцах Давида Бабаяна.

Согласно источнику, Бабаян пояснил, что продление сроков обусловлено тем, что до 15 ноября невозможно осуществить предусмотренные заявлением действия. Однако он заметил, что не может назвать точные даты, до которых будет действовать дорога через Карвачар.

Вместе с тем, советник президента сообщил, что город Бердзор (Лачин) останется в составе Арцаха, через который будет поддерживаться связь с Арменией. «По истечению трех лет российская сторона построит новую дорогу в обход Шуши, так что между Бердзором и Степанакертом будет прямое сообщение», - сказал он.