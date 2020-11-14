Суббота, 14 Ноября 2020 17:07

АрмИнфо. Российские военные завершат развертывание наблюдательных постов в Карабахе 14 ноября, сообщил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада центрального военного округа … сегодня полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Командующий также рассказал, что является по национальности табасаранцем и не относится к национальностям-участникам конфликта. "Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем, никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - сказал Мурадов в видео, распространенном Минобороны РФ 14 ноября.

Отметим, что табасаранцы - один из древнейших коренных народов Дагестана, проживающих на юго-востоке республики.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о восьми уже развернутых пунктах в зоне "Юг", а также о планах разместить в субботу еще восемь в зоне "Север".