Суббота, 14 Ноября 2020 16:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября провел совещание по ситуации в Нагорном Карабахе с главой МИД Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба ВС Оником Гаспаряном. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян.

"В ходе встречи обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия", - отметила она.