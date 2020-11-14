Суббота, 14 Ноября 2020 16:41

АрмИнфо. Ни одного выстрела не слышно в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе, обстановка стабилизируется. Об этом сообщил журналистам командующий миротворческой группировкой РФ в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает ТАСС.

"Самое главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела. Обстановка потихоньку стабилизируется", - отметил он.