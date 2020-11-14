Суббота, 14 Ноября 2020 16:33

АрмИнфо. Временно перемещенным из Карабаха в Армению лицам будет оказана единовременная финансовая помощь. Об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.

Согласно ее записи, решение о единовременной финансовой помощи было принято на сегодняшнем совещании, которое провел премьер-министр РА Никол Пашинян. "Предусмотрена единовременная помощь лицам, прописанным в Карабахе, однако на данный момент находящимся в Армении", - написала Батоян.

Кроме того, будет сформирована рабочая группа, которая займется созданием необходимых условий для возвращения арцахцев в свои дома.