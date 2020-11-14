Суббота, 14 Ноября 2020 16:25

АрмИнфо. Настало время возобновить диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху при посредничестве патриарха Кирилла. Об этом заявил в эфире телеканала “Россия 24” заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

“Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен”, – сказал митрополит Иларион.

По его словам, очень важно, чтобы голос религиозных лидеров был призывом к миру