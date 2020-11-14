Суббота, 14 Ноября 2020 16:18

АрмИнфо. Процесс идентификации тел жертв боевых действий продолжается с использованием всех возможных современных средств. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

Согласно источнику, на данный момент в местах, где проходили боевые действия, представители миротворческих сил и Международного Комитета Красного Креста ведутся работы по поиску пропавших без вести, выносу и передаче тел.

В ведомстве напомнили, что за информацией о пленных или пропавших без вести нужно обращаться по телефонам 81-35 или +374 12 28-89-80.