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АрмИнфо. Процесс идентификации тел жертв боевых действий продолжается с использованием всех возможных современных средств. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.
Согласно источнику, на данный момент в местах, где проходили боевые действия, представители миротворческих сил и Международного Комитета Красного Креста ведутся работы по поиску пропавших без вести, выносу и передаче тел.
В ведомстве напомнили, что за информацией о пленных или пропавших без вести нужно обращаться по телефонам 81-35 или +374 12 28-89-80.
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|Омбудсмен Арцаха сообщил о начале процесса обмена телами военнослужащих
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|МИД ИРИ: Транзитные маршруты Ирана в Армению и Азербайджан не изменятся
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|Премьер-министр: Смена власти в демократической стране возможна только при наличии внутренней стабильности
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|ЕС продолжит оказывать содействие формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Путин: Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв в Карабахе превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000
|Оппозиция объявила 14 ноября Днем траура и молчания
|Шойгу привлек внимание Путина на возрастающие гуманитарные проблемы в Карабахе
|Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБ по делу о дачи взяток избирателям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шушан Степанян: Состояние Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой
|Путин провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
|Лавров: ООН заинтересованы в развертывании своего присутствия непосредственно в Нагорном Карабахе
|Зампреда КГД из-за проблем здоровья покинул занимаемую должность
|Бортников: Федеральная служба Безопасности на базе пограничного управления ФСБ в Армении развернула пять дополнительных пограничных постов
|Премьер-министр поручил создать рабочую группу для решения проблем граждан Арцаха
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|Президент Арцаха встретился с главой миротворческого контингента РФ
|Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию пунктов заявления Путина, Алиева и Пашиняна
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|Арман Абовян: Власти Армении должны понести отвественность за свои действия
|Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха
|Состоялась встреча бывших глав Армении и Арцаха
|Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
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