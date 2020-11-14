Суббота, 14 Ноября 2020 16:08

АрмИнфо.Фракция «Просвещенная Армения» (Лусавор Айастан) разработала программу действий с целью выхода из сложившейся ситуации, в которой оказались Армения и Арцах после подписания трехстороннего заявления 10 ноября. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер фракции Эдмон Марукян.

Согласно представленной программе, в первую очередь, Парламент Республики Армения должен выбрать нового временного премьер-министра. После чего будет сформировано переходное правительство, в состав которого войдут люди, достигшие успехов в своих сферах.

Программа «Просвещенной Армении» предусматривает также обеспечение высокого качества армяно-российский отношений.

По словам Марукяна, Армения должна вести переговоры на предмет неопределенных положений подписанного между Арменией, Азербайджаном и Россией заявления с целью достижения проармянских решений. Вместе с тем, он подчеркнул важность восстановления переговоров в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Следующим шагом, согласно программе, должно стать объединение потенциала Армении-Арцаха-Диаспоры, стабилизация внутренней ситуации в стране, восстановление и укрепление госинститутов, строгая координация работ правоохранительных органов, укрепление правопорядка в стране для обеспечения общественной безопасности, надлежащее обеспечение нужд семьям погибших и раненых военнослужащих.

Программа содержит также положения, касающиеся незамедлительного решения социальных нужд армян Арцаха (в том числе беженцев) и восстановление условий жизнедеятельности в Арцахе.

По мнению Марукяна крайне важным, с целью привлечения не менее $ 1 млрд. драмов на восстановление разрушенного участка Армения-Арцах, является приглашение на Конференцию международных доноров США, Китая, России, 27 стран ЕС, Ирана, арабских стран и др.

«Необходимо провести фундаментальное изменение работы команды армянской дипломатии, переосмыслить внешнюю политику, вести инициативную политику с союзниками и другими государствами, защитить нарушенные права Армении в международных судебных инстанциях», - сказал он.

Вместе с тем Марукян отметил, что планируется также разработать программу национальных перспектив для восстановления экономики и армии.

Отдельным пунктом следует повышение эффективности системной борьбы с коронавирусом.