Суббота, 14 Ноября 2020 14:50

АрмИнфо.Заявление Микаела Минасяна о 4750 погибших военнослужащих с армянской стороны во время Арцахской войны является наглой ложью.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Армения Алина Никогосян.

Она отметила, что Министерство здравоохранения являясь органом, проводящим судебно-медицинскую экспертизу, официально заявляет, что по положению на текущий момент проведена экспертиза 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.

«Процесс обмена телами погибших военнослужащих только начался, и конфликтующие стороны не могут на данный момент иметь окончательные показатели по числу жертв, так как процесс еще не завершен. Получение политических дивидендов за счет спекуляции ложной информацией на столь болезненную тему является поступком за гранью морали», - написала она.

От имени всего коллектива Министерства здравоохранения Алина Никогосян выразила соболезнования всем матерям, отцам и их родным, потерявшим детей. «Мы сожалеем, что вынуждены были сделать подобную запись на столь болезненную тему», - подчеркнула она.

Отметим, что экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян на своей странице в Фейсбук сообщил, что число погибших военнослужащих в результате Арцахской войны достигло 4750, из коих 1100 считаются пропавшими без вести, у 2250 проведено вскрытие, a у 1400 вскрытие ещё не проведено.