Суббота, 14 Ноября 2020 14:40

АрмИнфо. 14 ноября под председательством премьер- министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с обеспечением социальных гарантий семьям погибших на войне военнослужащих и лиц, ставших инвалидами.

Как передает пресс-служба правительства РА, на совещании премьер-министр подчеркнул, что одним из важнейших направлений будущей деятельности кабмина должен стать вопрос социальных гарантий семьям военнослужащих, погибших в годы войны, а также военнослужащих, ставших инвалидами. " Сегодня мы собрались, чтобы, в первую очередь, обсудить ситуацию вокруг Фонда страхования военнослужащих, то есть, посмотреть, что у нас есть, какова наша ситуация, что необходимо сделать, чтобы обеспечить полноценное функционирование фонда. Нам также необходимо обсудить, какие дополнительные инструменты у нас есть, чтобы вопросы, связанные с деятельностью фонда, были комплексными", - сказал Никол Пашинян.

Затем были представлены мероприятия, проводимые в рамках Фонда страхования военнослужащих по обеспечению социальных гарантий, механизмы единовременных ежемесячных выплат, меры, предусмотренные для расширения ресурсов фонда, по которым были представлены различные предложения.

Исполнительный директор Всеармянского фонда "Айастан" Айкак Аршамян представил информацию о средствах, полученных в рамках сбора средств

под названием "Мы - наши границы", направлениях их использования и целях. Было также сообщено о реализации программ социальной помощи и мероприятий для соотечественников в Арцахе.

Премьер-министр дал конкретные поручения должностным лицам, чтобы работа по указанным направлениям проводилась организованно и целенаправленно.