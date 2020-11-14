Суббота, 14 Ноября 2020 13:58

АрмИнфо."Мы живем в тяжелые, эмоциональные дни, дни, которые имеют решающее значение для нашего народа", - заявил 14 ноября на встрече с руководителями ряда технологических компаний президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, которые приводит пресс-служба президента РА, сегодня сердце и душа каждого армянина наполнены тревогой и трудностями. Но это, как заметил Армен Саркисян, всего лишь один из эпизодов в истории армянского народа. "Мы падаем не в первый раз, и должны найти в себе силы снова встать. Нам нужно подумать о том, что делать дальше", - подчеркнул президент РА.

Участники встречи задали ему вопросы, которые, в основном, касались ситуации в стране, будущем Арцаха, трехстороннем документе по

урегулированию карабахского конфликта. Ссылаясь на подписанное заявление глав России, Армении и Азербайджана, президент отметил, что речь идет о прекращении огня. Самим урегулированием конфликта продолжит заниматься Минская группа ОБСЕ - единственная структура, которой даны высокие полномочия для определения статуса Арцаха. "Статус Арцаха еще не определен, это просто прекращение огня, поэтому процесс в срочном порядке должен быть возвращен Минской группе. Все вопросы должны быть обсуждены", - отметил президент РА.

Он также подчеркнул, что настоящее время перед всеми стоит проблема сохранения стабильности в стране. "Нельзя допустить, чтобы споры,

гнев, внутренние всплески превратились в конкретные шаги. Важный вопрос для меня в данный момент - не позволить гневу, депрессии, тревоге вылиться в политическую поляризацию и конфликт", - отметил Армен Саркисян.

Президент Республики констатировал, что необходимо тщательно проанализировать все упущения и недостатки, понять, какой должна быть

Армения через 20 лет, каким должно быть ее место в мире. "Если мы проанализируем свои ошибки, поймем, в чем их причина и источник, то сможем прийти к правильным выводам. После этого, если проявим терпимость друг к другу, сможем сесть и вместе подумать, в чем наше видение и стратегия", - отметил президент.

Он подчеркнул, что уже инициировал проект ATOM, нацеленный на научно-технологическое развитие страны. Президент подчеркнул, что у Армении есть большой потенциал стать технологически развитой страной. Она должна стать небольшой, но мощной страной 21 века. "Нужно думать о национальном единении. Люди из диаспоры приезжают, помогают, делают взносы в фонд "Айастан", но это ли путь. Нет. Каждый армянин диаспоры должен думать об этой стране, как о своей. В этом плане мы должны устранить все препятствия на пути к этому. Кто сказал, что наши талантливые ребята, добившиеся больших успехов в бизнесе, политике, образовании в Германии, Франции, не имеют права вернуться сюда и стать министрами, так как не имеют гражданства и 4-летнего ценза оседлости?", - добавил президент.

Он считает, что армяне всего мира - это лучший ресурс страны. И нужно создать все возможные условия для возвращения талантливых людей.