Суббота, 14 Ноября 2020 13:34

АрмИнфо.Подразделения российской военной полиции с субботы приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА "Новости".

"С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сказал он, добавив, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российский генерал подчеркнул, что в соответствии с достигнутыми договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался процесс обмена телами погибших.

Кроме того, Конашенков заявил, что Россия для предотвращения возможных инцидентов непрерывно взаимодействует с генштабами ВС

Армении и Азербайджана.