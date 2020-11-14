Суббота, 14 Ноября 2020 13:08

АрмИнфо. Европейская армянская федерация за справедливость и демократию (EAFJD) восприняла заявление о прекращении огня в зоне нагорно- карабахского конфликта с шоком и тревогой. Об этом говорится в заявлении EAFJD, поступившего в АрмИнфо.

Согласно источнику, заявление было подписано с целью положить конец войне против армянского населения Нагорного Карабаха, развязанной

турецко-азербайджанской коалицией при поддержке боевиков-террористов. Однако EAFJD категорически отвергает этот документ по нескольким причинам. Прежде всего, документ не гарантирует устойчивую физическую безопасность коренного армянского населения Арцаха. Он явно ставит под угрозу само существование армянского государства и, следовательно, армянского народа, реализует империалистическое видение пантюркизма, оговаривая, что азербайджанский анклав Нахичевань, а следовательно, и Турция, будут напрямую связаны с остальной частью Азербайджана через территорию Республики Армения. Это грубое нарушение территориальной целостности Республики Армения, навязанное силой.

Авторы заявления отмечают, что два из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, т.е. Франция и США были полностью отодвинуты на второй план и отсутствовали за столом переговоров, когда принималось заявление о прекращении огня. Вместо этого, в переговорах участвовала третья сторона в лице Турции, которая сыграла деструктивную и дестабилизирующую роль в конфликте, в том числе, путем развертывания боевиков-террористов.

Заявление о прекращении огня было навязано в контексте, когда коренное армянское население Арцаха было вынуждено покинуть свою

исконную родину, чтобы избежать новых массовых убийств и военных преступлений, совершенных азербайджано-турецкими военными. Один из трех основных принципов Минской группы ОБСЕ - принцип права на самоопределение народа Арцаха был полностью исключен из текста заявления. Между тем, это фундаментальное право, признанное всеми сторонами, участвующими в мирных переговорах при посредничестве сопредседателей Минской группы, в том числе Азербайджаном.

"Мнение армянского народа Арцаха никогда не принималось во внимание, а это мнение, в первую очередь предопределяет их будущее. Народ Арцаха больше всего пострадал от последствий войны, развязанной 27 сентября 2020 года, геополитической и социальной изоляции, введенной Азербайджаном с 1991 года. Другой базовый принцип Минского процесса

- неприменение силы также полностью игнорируется. Фактически, этот документ был навязан с целью положить конец неспровоцированной войне,

навязанной армянам Арцаха, оставшимся в одиночестве в неравной борьбе против азербайджанской армии при поддержке Турции, второй по численности армии НАТО и сирийских террористических джихадистов, развернутых Анкарой>, - говорится в заявлении EAFJD.

В нем также указывается, что прочный мир может быть достигнут только при должном учете безопасности коренного армянского населения

Нагорного Карабаха, его права на самоопределение. В этой связи организация призывает Францию, как одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, активно выполнять свою роль в полном объеме и обеспечивать заключение соглашения по урегулированию конфликта при полном уважении законных прав, интересов и безопасности армянской стороны и без ущерба территориальной целостности Республики Армения. Она также призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ обеспечить переговорный процесс с исключением из него Турции. EAFJD призывает Европейский Союз и его государства-члены не признавать заявление от 9 ноября, так как оно было подписано под колоссальным давлением на армянскую сторону и вытеснением двух из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осудить военные преступления, совершенные азербайджано-турецкими военными против мирного армянского населения, о чем свидетельствуют документы международных организаций и СМИ.

В документе также содержится призыв признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха как единственный устойчивый способ обеспечить его безопасность на своей исторической родине, направить гуманитарную помощь 150 000 вынужденным переселенцам Арцаха, нашедшим убежище в Республике Армения, немедленно наказать Азербайджан и Турцию за развязывание неспровоцированной войны, совершение военных преступлений и этнических чисток.