Суббота, 14 Ноября 2020 12:53

АрмИнфо. Бывший советник президента Республики Арцах Тигран Абрамян задал ряд вопросов действующим президенту Арцаха Араику Арутюняну и премьер-министру Армении Николу Пашияна, касаемо призывов последних к карабахцам вернуться домой.

"<Во-первых, куда вернутся жители утраченных, сданных районов, например, Гадрута или Кашатага, что будет с их судьбой, где они будут жить, как? Во-вторых, куда возвращаться тем граждан, чьи дома разрушены? И в-третьих, до того, как выступить со своими призывами помните, что они будут услышаны только в случае, если к вам есть доверие. А есть ли оно - я промолчу", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Обращаясь к премьер-министру Тигран Абрамян подчеркнул, что до призыва о возвращении в организованном порядке уже должны были быть найдены соответствующие средства, строительные компании, чтобы сразу после 9 ноября начать необходимые восстановительные работы в Арцахе.

"Повторяю, чтобы в сложившихся условиях не потерять Арцах полностью, армянин должен жить в Арцахе, однако для этого нужно действовать очень быстро, создавать необходимые условия, и самое главное-люди должны быть уверены, что их семьи живут в безопасной среде. В таком случае люди и без призывов вернутся. Арцахец сильный и стойкий, он связан со своей землей. Не сомневайтесь. Армянин продолжит жить в Арцахе", - написал он.