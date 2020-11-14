Суббота, 14 Ноября 2020 12:47

АрмИнфо.Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Мирофанова.

"С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто", - сказала Митрофанова, занимавшая ранее, в том числе, должность постпреда России при ЮНЕСКО. По ее словам, "на этой территории нет объектов Всемирного наследия".

"В то же время по специальной просьбе можно привлечь экспертов, рекомендованных Центром Всемирного наследия (ЮНЕСКО)", - подчеркнула посол по особым поручениям МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на онлайн пресс-конференции, что в налаживании мирной жизни в Карабахе,

сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования огромную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с организациями ООН, прежде всего, такими как ЮНЕСКО.