Суббота, 14 Ноября 2020 12:13

АрмИнфо.Три иранских пограничника погибли в боестолкновении в северо-западной части страны, в провинции Западный Азербайджан. Об этом передает телеграмм - канал РИА Новости.

Ссылаясь на сообщение властей Ирана, источник сообщает, что пограничники не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана.

Напомним, что днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что боевики из зоны недавних военных действий в Карабахе "никуда не исчезли". Таким образом, она ответила на вопрос, что будет с переброшенными в зону карабахского конфликта террористического элементами с Ближнего Востока. По словам Захаровой, у России была и есть конкретная информация о боевиках, которая основана на имеющихся фактах. "Мы исходим из того, что этот вопрос будет решён, и к его решению должны приложить усилия все стороны заинтересованные в мире в регионе. С нашей стороны этим занимаются военные эксперты, и данный вопрос требует конкретной работы специалистов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.