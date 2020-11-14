Суббота, 14 Ноября 2020 11:54

АрмИнфо.Лоукостер "Победа" на сайте открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва-Гюмри.

Полёты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 года и будут выполняться один раз в неделю - по четвергам.

Кроме того, с 28 ноября "Победа" возобновляет полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория) - по субботам. С 4 декабря будут выполняться рейсы из Москвы в Ларнаку (Кипр) - по пятницам.

Подробная информация о возможных ограничениях размещена на официальном сайте авиакомпании.

ООО "Авиакомпания Победа" - российский авиационный перевозчик бюджетного класса. Предприятие основано в сентябре 2014 года, а

инициатором его создания стал "Аэрофлот".