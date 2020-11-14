Суббота, 14 Ноября 2020 11:51

АрмИнфо.Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении Азербайджана и Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, которое приводит РИА "Новости".

"Хотя мы приветствуем мир, мы глубоко обеспокоены как краткосрочными, так и долгосрочными сложностями, которые имеют эти договоренности, они ничего не делают для решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха. Кроме этого, мы считаем, что этот трагический финал можно было избежать, если бы Соединенные Штаты и международное сообщество действовало решительно", - говорится в направленном Байдену накануне письме.

"Слишком долго мы мирились с воинственной риторикой Турции и Азербайджана, и результат этого сейчас ярко очевиден. После того, как Вы займете (президентский) пост, у Вас будет возможность применить новую политику в отношении региона, такую политику, которая будет поддерживать демократию, права человека и право на самоопределение",- призывают авторы письма.

Они просят Байдена и его новую администрацию прекратить оказание военной помощи Азербайджану, подключиться к переговорам по статусу Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ, оказать гуманитарную помощь и оказать поддержку усилиям по разминированию и возвращению армянских беженцев. Помимо этого, считают авторы письма, необходимо "пересмотреть политику США в отношении Турции, страны, которая, являясь членом НАТО, многократно действует против интересов США", а также укрепить отношения с Арменией.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора , соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.