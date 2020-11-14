Суббота, 14 Ноября 2020 11:48

АрмИнфо.Вчера ночью при координировании миротворческого контингента и с участием Международного комитета Красного креста и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах начался процесс обмена телами погибших военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян.

Он сообщил, что офис Омбудсмена занялся процессом обеспечения связи между вовлечёнными структурами и сбором и обработкой предварительной информации. "Надеюсь, что в сжатые сроки судьбы всех пропавших без

вести солдат прояснятся, и они или хотя бы их тела дойдут до своих родственников", - сказал Бегларян.