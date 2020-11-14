Суббота, 14 Ноября 2020 11:48

АрмИнфо. За истекшие сутки в Армении зарегистрировано 1472 новых случаев заболеваемости COVID-19, скончался 41 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно источнику, по положению на 11.00 14-го ноября в Армении подтверждено 115855 случаев заболеваемости COVID-19, из которых 74105 выздоровели, 1738 скончались. Фактическое лечение получают

39564 пациента. Проведено 460606 тестирований.

Накануне проведено 3697 тестирований, из которых коронавирус выявлен у 1472 человек, при этом, 1989 пациентов выздоровели, 41

скончались. Также зафиксировано 8 летальных исходов, когда пациенты с коронавирусной инфекцией скончались по другим причинам. Таковых насчитывается 448 человек.