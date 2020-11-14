Суббота, 14 Ноября 2020 11:47

АрмИнфо. Транзитные маршруты Ирана в Армению и Азербайджан не изменятся. Об этом в интервью государственному агентству ИРНА заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"К сожалению, в социальной сети распространяется вводящая в заблуждение информация вместе с поддельными картами, и выдвигались такие заявления, как создание коридора внутри Армении или даже внутри Ирана, изменение геополитики региона. Это принципиально нереально и делается в конкретных политических и пропагандистских целях", - сказал Аракчи.

"Широко обсуждаемый вопрос создания географической полосы вдоль границы между Ираном и Арменией совершенно необоснован", - указал он.

"В соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе говорится о создании автомобильного коридора или, скорее, транзитного маршрута внутри Армении от Нахичевани до материковой части Азербайджана, безопасность которого будет гарантировать Россия, а точный маршрут до сих пор неизвестен", - подчеркнул заместитель министра.