Суббота, 14 Ноября 2020 11:45

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе разговора министр и генеральный секретарь ООН обсудили развитие событий после совместного

заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России о прекращения огня от 10 ноября и размещении российских миротворцев.

Зограб Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения обсуждений по всем вопросам, связанным с мирным процессом в Нагорном Карабахе исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил свою поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ.

Армянский министр подробно представил гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Арцаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Арцахе.

Зограб Мнацаканян подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных арцахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках вверенного ей международного мандата.

Стороны подчеркнули также необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Арцахе из-за азербайджанской оккупации.