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АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе разговора министр и генеральный секретарь ООН обсудили развитие событий после совместного
заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России о прекращения огня от 10 ноября и размещении российских миротворцев.
Зограб Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения обсуждений по всем вопросам, связанным с мирным процессом в Нагорном Карабахе исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил свою поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ.
Армянский министр подробно представил гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Арцаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Арцахе.
Зограб Мнацаканян подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных арцахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках вверенного ей международного мандата.
Стороны подчеркнули также необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Арцахе из-за азербайджанской оккупации.
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|Путин: Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв в Карабахе превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000
|Оппозиция объявила 14 ноября Днем траура и молчания
|Шойгу привлек внимание Путина на возрастающие гуманитарные проблемы в Карабахе
|Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБ по делу о дачи взяток избирателям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шушан Степанян: Состояние Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой
|Путин провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
|Лавров: ООН заинтересованы в развертывании своего присутствия непосредственно в Нагорном Карабахе
|Зампреда КГД из-за проблем здоровья покинул занимаемую должность
|Бортников: Федеральная служба Безопасности на базе пограничного управления ФСБ в Армении развернула пять дополнительных пограничных постов
|Премьер-министр поручил создать рабочую группу для решения проблем граждан Арцаха
|Еще восемь Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
|Полиция Армении призывает граждан сдать незаконно привезенное из Арцаха оружие
|Президент Арцаха встретился с главой миротворческого контингента РФ
|Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию пунктов заявления Путина, Алиева и Пашиняна
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|Арман Абовян: Власти Армении должны понести отвественность за свои действия
|Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха
|Состоялась встреча бывших глав Армении и Арцаха
|Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
|Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке "Ехникнер"
|Захарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будет
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|Доклад Омбудсмена: В результат агрессии Азербайджана против Арцаха 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование
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