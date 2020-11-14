Суббота, 14 Ноября 2020 05:02

АрмИнфо. Заверяю, что в вопросе Нагорного Карабаха позиция России последние 4.5 года никаких изменений не потерпела. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Он отметил, что сегодня есть соответствующие этим представлениям реалии, в частности присутствие русских миротворцев в Арцахе.

Премьер-министр отметил, что позиция РФ по карабахскому вопросу никак не связана с Арменией, в обратном случае последняя изменилась бы еще в мае 2018-го года. «Я могу об этом официально заявить», - подчеркнул он.

Никол Пашинян заметил, что между властями Армении и России были, есть и будут нормальные рабочие отношения.