Суббота, 14 Ноября 2020 05:02

АрмИнфо.Наша армия нуждается в серьезных институциональных преобразованиях. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«У нас должна быть армия нового типа, с новыми параметрами. Уровень мобилизации армии должен возрасти в несколько раз. Традиционная ее структура не оправдала себя. И в этой войне победило два фактора – мобильные группы и БПЛА», - сказал глава правительства.

Следовательно, по его словам, в первую очередь следует провести реформы в армии, в контексте которых необходимо рассматривать повышение уровня вовлечения женщин. Во-вторых, как отметил премьер, следует обеспечить выше имеющих темпы развития ВПК и сферы высоких технологий. И наиболее нуждается в серьезных реформах, по его убеждению, сфера образования. Вместе с тем он отметил, что приоритетным как был, так и останется вопрос уточнения статуса Карабха.