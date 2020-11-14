Суббота, 14 Ноября 2020 05:01

АрмИнфо. Когда начались неудачи на поле битвы, наша политическая задача состояла в том, чтобы внести перелом в логику, для чего мы сделали все возможное. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Он отметил, что решение подписать трехстороннее заявление было принято тогда, когда стало бессмысленным формировать подобную задачу. «Какой была эта точка? Падение Шуши», - сказал Пашинян. Премьер констатировал, что по всем возможным сценариям для прекращения войны Шуши должны были сдать без боя.

Он рассказал, что дважды были совершены попытки освободить город. Однако, первая из них не увенчалась успехом. В рамках второй попытки, по словам премьера, группе военных удалось войти и занять позиции, но не удалось развить этот успех.