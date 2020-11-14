Суббота, 14 Ноября 2020 05:00

АрмИнфо. Мы сейчас переживаем очень трудные времена, это наш груз, который мы должны нести всем народом, невзирая на то, кто какую роль сыграл. Об этом в интервью Первому общественному телевидению заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

В этом плане, он отметил, что необходимо думать о будущем, иметь видение будущего, как для Армении, так и для Арцаха. «Поэтому необходимо, чтобы армяне Арцаха вернулись в свои дома, потому что карабахский вопрос не получил окончательного решения», - сказал премьер.

Из этого, по его словам, вытекает вопрос – продолжим ли мы бороться за право народа Карабаха? «Ответ очевиден – да. И в первую очередь для этого наши соотечественники должны вернуться и начать жить в своих домах», - повторил он.

В этом контексте премьер напомнил, что на сегодняшнем совещании в правительстве обсуждались вопросы, касающиеся восстановления инфраструктур в Арцахе, осуществления госинвестиций, создания созидательной и мирной жизни в Арцахе.

Премьер подчеркнул, что для одной части населения Арцаха безопасность среды обитания уже обеспечена миротворцами, а за второй частью закреплено право возвращения на Родину. «Мы будем работать над реализацией этого права», - сказал он. В этом ключе Пашинян напомнил, что безопасность транспортного сообщения между Арменией и Арцахом через Лачинский коридор обеспечит русский миротворческий контингент. «В той части территорий, подконтрольных властям Арцаха, жизнь должна быть восстановлена днем ранее, как можно скорее», - подчеркнул глава правительства РА. Он отметил, что это та среда, в которой должен возродиться Арцах.